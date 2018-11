Erste Rohingya hätten in ihre Heimat Myanmar zurückkehren sollen. Doch freiwillig geht niemand - zu groß ist die Angst vor Verfolgungen. Eine Reportage vom weltgrößten Flüchtlingslager in Bangladesch.

Menschliche Schicksale im Niemandsland © Mösinger/Sonne International

"Vor einem Jahr war hier nichts. Wald und Bäume, so weit das Auge reichte. Die Menschen haben damals am Straßenrand, in den Moscheen oder irgendwo geschlafen. Sie hatten nichts, die Lage war ein reines Chaos", erzählt der Kärntner Erfried Malle von der österreichischen Hilfsorganisation Sonne International und lässt dabei seinen Blick bis an den Horizont schweifen, wo noch immer kein Ende der Siedlungen zu erkennen ist.