Staubstürme, Hitze, Schnee Wetter in Australien spielt verrückt und das ist der Grund

Staubstürme, Hitze, Schnee - weite Teile Australiens werden derzeit von heftigen Wetterextremen mitsamt Sturzfluten und Bränden heimgesucht © Screenshot/Google Maps

Staubstürme, Hitze, Schnee - weite Teile Australiens werden derzeit von heftigen Wetterextremen mitsamt Sturzfluten und Bränden heimgesucht. Schuld daran sei ein nur langsam durchziehendes Tiefdruckgebiet, sagte Dean Narramore von der australischen Wetterbehörde am Freitag. Dieses Tief sei stärker als üblich und lasse das Wetter verrückt spielen.

Roter Staub in Städten

Einen Zusammenhang mit dem Klimawandel sieht der Meteorologe jedoch nicht. Wegen der Stürme wurden in den vergangenen Wochen mehrere australische Städte mit rotem Staub überzogen. Es kam sogar zu dem Phänomen, dass Blitze inmitten eines Staubsturms Schneefall verursachten. In der Metropole Sydney mussten einige Flüge wegen heftiger Winde verschoben werden. Im australischen Bundesstaat South Australia schnitt ein Sturm zehntausende Haushalte von der Stromversorgung ab.

Der nordöstliche Bundesstaat Queensland wurde von einer tagelangen Hitzewelle geplagt, obwohl der Sommer in Australien offiziell erst im Dezember beginnt. In der bei Touristen beliebten Stadt Cairns kletterte das Thermometer auf 37 Grad. In den höher gelegenen Gebieten in den südlichen Bundesstaaten New South Wales und Victoria herrschten hingegen frostige Temperaturen mitsamt Schnee.