Ein teures Stück - aber dem Käufer war das Cabrio fast 500.000 Dollar wert © Screenshot: Twitter/JuliensAuctions

Ein schwarzes Cabrio, das der Hollywood-Ikone Marilyn Monroe gehört hatte, hat bei einer Versteigerung in Beverly Hills einen Preis von 490.000 Dollar erzielt (429.000 Euro). Die Schauspielerin habe den Ford Thunderbird von 1955 bis 1962 besessen, teilte das Auktionshaus Julien's am Wochenende mit.

Auch andere Gegenstände aus dem Nachlass des 1962 gestorbenen Schauspiel-Stars kamen unter den Hammer, etwa ihre "Golden-Globe"-Statue aus dem Jahr 1961. Sie brachte 250.000 Dollar ein (219.000 Euro) – laut Julien's mehr als bei jedem in der Vergangenheit versteigerten "Golden Globe" geboten wurde.

SOLD for $490,000! This 1956 Ford Thunderbird is the only car owned by America’s greatest female icon - @MarilynMonroe - to ever be located, documented, and brought to auction. Sold in our Icons & Idols: Hollywood event live in Beverly Hills and online at https://t.co/TiME89uOXn! pic.twitter.com/eP7kEeZf4N — Juliens Auctions (@JuliensAuctions) 17. November 2018

Monroes Exemplar der ersten "Playboy"-Ausgabe, die sie auf dem Titel zeigte, war einem Käufer 32.000 Dollar wert (28.000 Euro). Das Heft von 1953 trägt die Unterschrift des im vergangenen Jahr gestorbenen "Playboy"-Gründers Hugh Hefner.

SOLD for $32,000! An original first issue of #Playboy magazine featuring #MarilynMonroe on the cover. Signed by #HughHefner. Sold in our two-day Icons & Idols: Hollywood And More #auction event concluding today, live in Beverly Hills and online at https://t.co/TiME89uOXn! pic.twitter.com/k3wArI6CXm — Juliens Auctions (@JuliensAuctions) 17. November 2018

Bei der Auktion wurden auch Kleider und Filmandenken aus dem Nachlass der amerikanischen Schauspielerin Sharon Tate angeboten, die in den 60er-Jahren berühmt war. Der Regisseur und Drehbuchautor Roman Polanski holte Tate für die Vampir-Komödie "Tanz der Vampire" von 1967 vor die Kamera, ein Jahr später heirateten die beiden. Tates seidenes Brautkleid erzielte rund 56.000 Dollar (49.000 Euro).

Marylin Monroe: Marilyn Monroes schönste Seiten Marilyn Monroe Marilyn Monroe war eine US-amerikanische Filmschauspielerin und Sängerin, Fotomodell und Filmproduzentin. Sie wurde in den 1950er Jahren zum Weltstar, ist heute eine Filmikone und gilt als archetypisches Sexsymbol des 20. Jahrhunderts. Ein schwarzes Cabrio, das der Hollywood-Ikone Marilyn Monroe gehört hatte, hat im November 2018 bei einer Versteigerung in Beverly Hills einen Preis von 490.000 Dollar erzielt (429.000 Euro). Die Schauspielerin habe den Ford Thunderbird von 1955 bis 1962 besessen. Auch andere Gegenstände aus dem Nachlass des 1962 gestorbenen Schauspiel-Stars kamen unter den Hammer. Monroes Exemplar der ersten "Playboy"-Ausgabe, die sie auf dem Titel zeigte, war einem Käufer 32.000 Dollar wert (28.000 Euro). Das Heft von 1953 trägt die Unterschrift des im vergangenen Jahr gestorbenen "Playboy"-Gründers Hugh Hefner. Die am weitesten verbreitete Verschwörungstheorie zu ihrem Tod besagt, Präsident John F. Kennedy habe sie durch die CIA ermorden lassen, da seine Affäre mit Marilyn Monroe eine Gefahr für sein Amt gewesen sei.

