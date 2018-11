Facebook

Sujetbild: Gleise © APA/HERBERT PFARRHOFER

Der tödliche Unfall ereignete sich bereits am Dienstag vergangener Woche an der S-Bahn-Haltestelle in der Ostendstraße in Frankfurt. Ein 44 Jahre alter obdachloser Mann lag betrunken und hilflos auf einem Gleisbett als sich ein Zug näherte. Sofort kam der 17-Jährige aus Hanau dem Mann zu Hilfe - gemeinsam mit einem anderen 44 Jahre alten Mann, der ebenfalls obdachlos war.

Beim Rettungsversuch wurde der junge Mann - er stand mit dem Rücken zum Zug - jedoch von der einfahrenden S-Bahn erfasst und tödlich verletzt. Der eine 44-Jährige konnte sich noch im letzten Moment auf die Seite schieben und wurde nur leicht verletzt. Der im Gleisbett liegende Mann erlitt schwere Verletzungen.

Auf Facebook macht indes die Meldung von dem heldenhaften Tod des 17-Jährigen die Runde: "Während andere ihre Smartphones zückten und filmten, sprang er aufs Gleis und gab sein Leben um ein anderes zu retten", heißt es da.