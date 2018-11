Facebook

Der neue Swarovski-Stern für den Weihnachtsbaum am Rockefeller Center in New York, entworfen vom berühmten Architekten Daniel Libeskind, ist am Mittwoch in New York City präsentiert worden. Der Stern wurde am Rockefeller Plaza feierlich enthüllt.

Bei der Feier wurde der Stern auf den Weihnachtsbaum am Rockefeller Center gehoben, wo er bei der offiziellen "Tree Lighting Ceremony" am 28. November zum ersten Mal erleuchtet.

Es ist das erste Mal, dass der berühmte kristallene Baumschmuck ein neues Design erhält, seit 2004 der erste Swarovski-Stern enthüllt wurde. Damals wurde der Stern gemeinsam von Swarovski und dem Miteigentümer des Rockefeller Center, Tishman Speyer, präsentiert.

Der Libeskind-Stern ist ein glänzendes Beispiel der 120-jährigen Swarovski-Tradition, Licht in Freude zu verwandeln. Der fast 410 kg schwere Stern hat einen Umfang von fast 3 Metern und besitzt 70 Zacken, die von 3 Millionen Swarovski-Kristallen bedeckt sind.