Sie flüchteten mit ihrer Mutter und zwei weiteren Geschwistern aus Eritrea in Nordostafrika vor dem Krieg - nun erlebten sie in Kanada ein weißes Wunder.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Twitter

Sie flüchteten mit ihrer Mutter und zwei weiteren Geschwistern aus Eritrea in Nordostafrika vor den Kriegswirren, kamen in einem Flüchtlings-Camp im Sudan unter - und fanden schließlich Asyl im fernen Kanada. Nun erlebten ein Mädchen und ein Bub in Toronto ihr weißes Wunder.

Ein Video, das die beiden Kleinen begeistert in einem Vorgarten spielend zeigt, geht im Netz um die Welt. Der Grund für ihre Freude: Die Kinder erleben zum ersten Mal in ihrem Leben Schneefall, zwei Tage, nachdem sie in Kanada angekommen waren. Aktuell wurde das Video bereits 3,7 Millionen Mal abgespielt.

Ein prominenter Seher dürfte Kanadas Premier Justin Trudeau gewesen sein, er hat den kurzen Film als Re-Posting auf Twitter gestellt. Rebbeca Davis, die das Video ursprünglich ins Netz gestellt hat, ist Sprecherin beim "Ripple Refugee Project".

Trudeau schrieb: "Wundervoll! Nun müsst ihr sie nur noch davon überzeugen, dass auch Schneeschaufeln Spaß macht und alles ist gut. Danke für alles, was Du tust, Rebecca."