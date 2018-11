Facebook

Gedenksfeier für die Opfer der Anschläge © (c) APA/AFP/POOL/BENOIT TESSIER (BENOIT TESSIER)

Zum zweiten Jahrestag der Pariser Terroranschläge hatte Staatspräsident Emmanuel Macron einen Kranz vor einer Gedenktafel am Stade de France im Vorort Saint-Denis niedergelegt, anschließend hielten die Anwesenden für eine Schweigeminute inne. Vor dem Nachtclub Bataclan in Paris türmten sich die Blumen der Menschen, die der Opfer gedenken wollten.

Auch für den dritten Jahrestag der furchtbaren Terroranschläge sind wieder Gedenkfeiern angesetzt.

Gedenkfeier im Vorjahr Foto © (c) APA/AFP/BERTRAND GUAY

Bei einer koordinierten Anschlagserie in Paris töteten IS-Extremisten am 13. November 2015 130 Menschen. In der Konzerthalle "Bataclan" richteten sie ein Massaker an, Bars und Restaurants wurden beschossen, am Stade de France sprengten sich während des Fußball-Länderspiels Frankreich-Deutschland drei Selbstmordattentäter in die Luft.