Thomas Gottschalk © APA/BKA/JAKOB GLASER

Die Waldbrände im US-Bundesstaat Kalifornien halten die die Hilfskräfte weiter in Atem. Mindestens 25 Menschen kamen bisher in den Flammen ums Leben. Das Feuer bedrohte ländliche Gebiete und Promi-Viertel am Rand von Los Angeles. Mehr als 6.450 Wohnhäuser waren den Flammen seit Donnerstag zum Opfer gefallen, rund 15.000 Gebäude sind weiterhin bedroht. Wie nun bekannt wurde, ist auch der deutsche Entertainer Thomas Gottschalk betroffen. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, wurde sein Anwesen in Malibu von den Flammen vollständig zerstört.

Links zum Thema Waldbrände: Videos zeigen das Inferno

Auch andere Stars wie Orlando Bloom, Alyssa Milano und Dana Schweiger sind betroffen.

In der norkalifornischen Gemeinde Paradise waren die schlimmsten Befürchtungen wahr geworden. Vielen Menschen war die Flucht aus dem Feuerinferno nicht geglückt. Zwei Tage, nachdem eine Flammenwalze den kleinen Ort in Nordkalifornien überrollt hatte, wurden weitere Leichen in den schwelenden Häuserruinen gefunden worden, die meisten bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Mindestens 23 Opfer hat das sogenannte "Camp"-Feuer in dieser ländlichen Region gefordert, teilte die Feuerwehr in Butte County in der Nacht auf Sonntag mit. Dutzende Menschen wurden noch vermisst.

Auch 800 Kilometer südlich von Paradise, in dem von Flammen heimgesuchten Küstenort Malibu, gab es Tote. Zwei stark verbrannte Leichen seien in einem Fahrzeug in einer Auffahrt zu einem Haus gefunden worden, wie Polizeichef John Benedict vom Bezirk Los Angeles Samstagabend (Ortszeit) mitteilte.