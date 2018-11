Facebook

Bei einem Grubenunglück in Südpolen ist ein Bergmann ums Leben gekommen. Zwei weitere Bergleute wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Wie ein Sprecher des Bergwerksunternehmens PGG dem TV-Sender TVN24 erklärte, war es am Samstag zu einer schweren Erschütterung in der Kohlegrube Myslowice-Wesola südöstlich von Katowice gekommen.

Alle anderen zum Unglückszeitpunkt in der Mine befindlichen Bergleute seien sofort unverletzt evakuiert worden. Die Unglücksursache solle nun von einer eigens eingerichteten Kommission ermittelt werden. Die Bergwerksleitung und die polnische Bergbaubehörde vermuteten eine natürliche Erdverschiebung, die nicht von den Grubenarbeiten verursacht wurde.