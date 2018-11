Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) APA/AFP/BMPM/SM Aedo/LOIC AEDO/HO (LOIC AEDO HO)

Nach den Hauseinstürzen in Marseille haben Rettungskräfte am Freitag ein achtes Todesopfer entdeckt. Dabei handelte es sich nach ihren Angaben um die Leiche einer Frau. Wahrscheinlich ist sie das letzte Opfer des Unglücks vom Montag in der südfranzösischen Hafenstadt. Die Behörden waren stets von insgesamt acht Vermissten ausgegangen.