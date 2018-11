Schmuck im Wert von 2,65 Millionen Euro wurde gestohlen. In Kroatien gab es bereits Festnahmen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA

Nach dem Schmuckdiebstahl aus dem Dogenpalast in Venedig zu Jahresbeginn hat die kroatische Polizei vier Männer festgenommen. Sie stehen im Verdacht, Preziosen im Wert von 2,65 Millionen Euro gestohlen haben sollen.

Die Männer im Alter zwischen 43 und 60 Jahren wurden in Zusammenarbeit mit der italienischen Polizei in Zagreb und auf der Halbinsel Istrien festgenommen, wie das kroatische Nachrichtenportal "24sata.hr" berichtete. Die vier Kroaten sollen in den ersten Jännertagen eine Brosche aus Platin und Rubinen sowie ein Paar Ohrringe aus Platin und Diamanten aus dem Dogenpalast entwendet haben. Der Schmuck war Teil einer Ausstellung indischer Schätze aus dem Besitz des Herrscherhauses Al-Thani aus dem Golfstaat Katar.