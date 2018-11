Schütze wurde ''ausgeschaltet''Feuer in Bar eröffnet: Insgesamt 13 Tote bisher

In einer Bar in Kalifornien hat es eine Schießerei gegeben. Der Schütze wurde von der Polizei "ausgeschaltet".

Ein Mann hat in einer Bar in Kalifornien zwölf Menschen getötet. Das teilte ein Sprecher des Sheriff-Büros am Donnerstag mit. Auch der Schütze sei tot.

Der Vorfall ereignete sich späten Mittwochabend (Ortszeit) um etwa 23.20 Uhr in der "Borderline Bar & Grill" in der Stadt Thousand Oaks. Wie die Zeitung "Ventura County Star" unter Berufung auf die Polizei berichtete, seien mindestens 30 Schüsse abgefeuert geworden.

Der Schütze sei "ausgeschaltet" worden, sagte Captain Garo Kuredijian vom Büro des Sheriffs des Bezirks Ventura County.

Eine junge Frau beschrieb, wie sie sich von der Tanzfläche zum Hintereingang flüchtete. "Die Leute haben mit Sesseln die Fenster eingeschlagen, um rauszukommen", sagte sie dem Sender ABC7.

Um sich geschossen

Am Abend soll es in dem beliebten Country-Lokal eine Veranstaltung für College-Studenten gegeben haben. Mehrere hundert Menschen sollen anwesend gewesen sein.

Ein Zeuge sagte ABC zufolge, ein Schütze habe einem Wachmann in den Kopf geschossen und Rauchbomben geworfen. Dann habe er das Feuer auf die anderen Menschen in dem Lokal eröffnet. "Er hat einfach weiter geschossen", sagte der Zeuge.

Die Beschreibungen des mutmaßlichen Täters gingen auseinander. Ein Zeuge sagte, der Schütze habe ausgesehen, als komme er aus dem Nahen Osten, andere sprachen von einem Weißen. Übereinstimmend wurde er als dunkel gekleidet und teilweise vermummt beschrieben.

Thousand Oaks hat laut mehrerer Internet-Quellen rund 125.000 Einwohnern. Die Stadt liegt rund 50 Kilometer "nordwestlich vom Stadtkern von Los Angeles", wie auf Wikipedia nachzulesen ist.

