Fall in Freiburg

Drei Wochen nach der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen in Freiburg sucht die Polizei zwei weitere Verdächtige. Die Ermittlungen hätten zwei weitere DNA-Spuren ergeben, sagte Bernd Belle von der Freiburger Kriminalpolizei auf einer Pressekonferenz am Freitag. Diese Spuren gehörten zu keinem der acht Verdächtigen, die verhaftet worden seien.

Zwei weitere DNA-Spuren hätten sich hingegen den acht verhafteten Verdächtigen im Alter von 19 Jahren bis 29 Jahren zuordnen lassen. Die 18 Jahre alte Studentin soll nach einem Disco-Besuch von mehreren Männern vergewaltigt worden sein. Acht Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft - sieben Syrer im Alter von 19 Jahren bis 29 Jahren und ein 25 Jahre alter Deutscher.

Polizei hoffnungslos überlastet

Warum der laut Freiburger Polizei "als Intensivtäter bekannte" 22-jährige Syrer nicht zuvor festgenommen werden konnte, dazu wollte sich Oberstaatsanwalt Michael Mächtel nicht äußern, berichtet "Welt". Der Leiter der 13-köpfigen Ermittlungsgruppe Bernd Belle verteidigte, dass die Polizei den Haftbefehl nicht gleich vollstreckte.

Die Polizei habe "nicht das Personal", um "sofort losreisen zu können", sagte er. Die Festnahme sei für den 23. Oktober geplant gewesen. Man habe damals wegen des Drogenhandels weitere Beweise gegen den Mann sammeln wollen. Auch der Aufenthaltsort habe noch geprüft werden müssen. "Dann haben uns die Ereignisse überholt", sagte Belle.

Seit dem Mord an der Studentin Maria L. 2016 durch einen Asylwerber ist in Freiburg eine Sicherheitsdebatte entbrannt. Die Polizei versieht seither viel mehr Außendienste. Mit Folgen: Es haben sich bereits an die 100.000 Überstunden angesammelt!