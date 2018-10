Philippinen Tausende Menschen fliehen vor Taifun "Yutu"

In den Provinzen Isabela, Cagayan and Aurora mussten nach Angaben der Behörden bereits rund 5.000 Menschen die Küstengebiete verlassen.

© APA/AFP/NOEL CELIS

Der Taifun Yutu hat am Dienstag den Norden der Philippinen erreicht und Tausende Menschen in die Flucht getrieben. Der Wirbelsturm traf bei der Ortschaft Dinapigue in der Provinz Isabela an Land, etwa 270 Kilometer nordöstlich von Manila. In dem Taifun wurden Windgeschwindigkeiten von 140 Stundenkilometern gemessen, einzelne Sturmböen kamen auf 230 Stundenkilometer.

In den Provinzen Isabela, Cagayan and Aurora mussten nach Angaben der Behörden bereits rund 5.000 Menschen die Küstengebiete verlassen. Die Schulen blieben am Dienstag geschlossen.

Entlang der Küste wurde der gesamte Schiffsverkehr vorübergehend eingestellt. Auch der Flugverkehr im Norden der Philippinen wurde unterbrochen.