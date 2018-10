Der Mann ist bereits wegen mehrerer Taten zu lebenslanger Haft verurteilt und in 100 weiteren Mordfällen angeklagt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) APA/dpa/Julian Stratenschulte

Vor dem Landgericht im niedersächsischen Oldenburg beginnt morgen, Dienstag, der Prozess um die Mordserie eines ehemaligen Krankenpflegers an Intensivpatienten. Der bereits wegen mehrerer Taten zu lebenslanger Haft verurteilte 41-Jährige muss sich wegen 100 weiterer mutmaßlicher Morde in den Jahren 2000 bis 2005 verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem ehemaligen Pfleger vor, Patienten während seiner Dienstzeit in zwei Krankenhäusern in Delmenhorst und Oldenburg eigenmächtig Medikamente verabreicht zu haben, um lebensbedrohliche Herz-Kreislauf-Stillstände auszulösen und sie wiederzubeleben. Viele starben. Nach Einschätzung der Ermittler wollte Högel vor Kollegen mit seinen Fähigkeiten zur Reanimation prahlen. Auch Langeweile kommt demnach als Motiv in Betracht.