© APA/dpa/Markus Klümper

Im nordrhein-westfälischen Werdohl hat ein Mann seine aggressive betrunkene Frau bei der Polizei abgeliefert. Der 40-Jährige sei nach eigenen Angaben mit deren Zustand überfordert gewesen, teilte die Polizei in Iserlohn am Montag mit. Demnach schlug seine drei Jahre jüngere Gattin auch auf der Polizeiwache um sich, so dass die Beamten sie zu ihrem eigenen Schutz über Nacht in Gewahrsam nahmen.

Der Mann hatte seine Frau demnach am Samstagabend von einem Oktoberfestbesuch in dem Ort Küntrop abgeholt, sie allerdings in einem derartigen Zustand angetroffen, dass er sie statt nach Hause direkt zur Polizeiwache fuhr. "Ihr Auftreten und ihre Aggression" hätten auch die diensthabenden Beamten überzeugt, sie dazubehalten.

