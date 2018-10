Facebook

© (c) APA/HELMUT FOHRINGER

Buchstäblich im Schlaf Geld verdienen kann man in Japan, wenn man Mitarbeiter der Firma "Crazy Inc." ist, die Hochzeitsevents organisiert. CEO Kazuhiko Moriyama vergibt nämlich Punkte an Mitarbeiter, die in fünf Nächten hintereinander pro Nacht mindestens sechs Stunden geschlafen haben. Damit keiner schummelt, wird das Schlafverhalten per App getrackt.

Die Belohnungspunkte können die schlaffreudigen Mitarbeiter dann in der Kantine gegen Mahlzeiten eintauschen. Wer besonders viel Zeit im Bett verbringt, verdient so rund 500 Euro im Jahr.

Als Grund für das ungewöhnliche System führt die Firmenleitung an, dass nur ausgeschlafene Mitarbeiter wirklich leistungsfähig sind.