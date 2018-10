''Extrem gefährlich''Hurrikan "Willa" steuert auf Mexiko zu

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

Ein Hurrikan der zweithöchsten Kategorie 4 hat sich im Pazifik gebildet und steuert auf Mexiko zu. Der Hurrikan "Willa" sei "extrem gefährlich", warnte das US-Hurrikan-Zentrum (NHC) am Sonntag. Er erreichte demnach Windgeschwindigkeiten von 220 Stundenkilometern und befand sich rund 365 Kilometer von Cabo Corrientes an der Westküste Mexikos entfernt.

Warnungen

"Willa" dürfte am Dienstag die mexikanische Küste erreichen. Dann werde es Flutwellen, heftige Winde und starke Regenfälle geben, die "tödlich" sein könnten, warnte das US-Hurrikan-Zentrum. Die mexikanischen Behörden stellten ein großes Gebiet der Westküste zwischen Playa Perula und Bahia Tepehuayas unter Beobachtung.

"Willa" hatte rasch an Stärke gewonnen und war von der Kategorie 3 auf 4 hochgestuft worden. Erst vor knapp zwei Wochen hatte Hurrikan "Michael" - ebenfalls ein Wirbelsturm der Kategorie 4 - in Florida und in weiteren US-Bundesstaaten schwere Verwüstungen angerichtet. Zahlreiche Menschen kamen ums Leben.

"Michael" hatte eine Schneise der Verwüstung in Florida gezogen:

Hurrikan ''Michael'': Ein ganzer Ort ist nicht mehr In dem kleinen Ort Mexico Beach, wo der Sturm als erstes auf die Küste getroffen war, zeigte sich am Donnerstag ein Bild großflächiger Zerstörung. (c) APA/AFP/US Coast Guard/COLIN HUNT (COLIN HUNT) Floridas Senator Marco Rubio schrieb auf Twitter, ihm sei gesagt worden: "Mexico Beach ist weg." (c) APA/AFP/US Coast Guard/COLIN HUNT (COLIN HUNT) Bilder von Luftaufnahmen vor Ort sprechen für sich! (c) APA/AFP/US Coast Guard/COLIN HUNT (COLIN HUNT) (c) AP (Michael Snyder) (c) AP (Chris O´Meara) (c) AP (Chris O´Meara) (c) AP (Chris O´Meara) (c) AP (Chris O´Meara) (c) AP (Chris O´Meara) (c) AP (Chris O´Meara) (c) AP (Chris O´Meara) (c) AP (Chris O´Meara) (c) AP (Chris O´Meara) (c) AP (Chris O´Meara) (c) AP (Chris O´Meara) (c) AP (Chris O´Meara) (c) AP (Chris O´Meara) (c) AP (Chris O´Meara) (c) AP (Gerald Herbert) (c) AP (Gerald Herbert) (c) AP (Chris O´Meara) (c) AP (Chris O´Meara) 1/22