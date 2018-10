Facebook

Wenn die eigene Mutter mehrere Notrufe per SMS aufs Handy sendet, muss etwas Schlimmes passiert sein. Das hatte sich der Sohn einer Frau aus Ostheim vor der Rhön in Bayern gedacht und die Polizei verständigt. Seine Großmutter hatte einen Anruf vom Mobiltelefon der Frau erhalten. Zu hören waren aber nur ausländisch klingende Stimmen, auf Rückrufe reagierte die Mutter nicht.

Ihr Arbeitgeber teilte dem Sohn mit, sie habe die Arbeit wie gewohnt verlassen, gab die Polizei am Donnerstag bekannt. Für den Sohn stand fest: Seine Mutter musste entführt worden sein. Aber als die Polizisten am Mittwochabend bei dem besorgten Mann eintrafen, tauchte auch die vermisste Mutter dort auf. Wie sich herausstellte, hatte sich ihr Handy in ihrer Hosentasche selbstständig gemacht und die Notrufe an die Familienmitglieder abgesetzt.