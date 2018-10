Facebook

Großeinsatz in Köln © APA/AFP/dpa/MARIUS BECKER

Nach der Geiselnahme vom Kölner Hauptbahnhof hat die Polizei eine Wohnung in der deutschen Stadt durchsucht. Dabei beschlagnahmten die Beamten Beweismittel, die nun ausgewertet werden, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Die Identität des Manns war weiterhin nicht eindeutig geklärt - geprüft wird, ob es sich um einen 55-jährigen Syrer handelt, dessen Ausweise am Tatort gefunden wurden.

Die Geiselnahme in einer Apotheke im Hauptbahnhof hatte am Montagnachmittag ein blutiges Ende genommen. Beamte eines Spezialeinsatzkommandos schossen den Täter nieder, als dieser offenbar die weibliche Geisel anzünden wollte. Der Mann wurde lebensgefährlich verletzt. Er wurde der Polizeisprecherin zufolge nach einer Notoperation am Dienstag weiter auf einer Intensivstation behandelt.

Molotowcocktail geworfen

Der Mann hatte Montagmittag einen oder mehrere Molotowcocktails in einem Schnellrestaurant geworfen und sich dann in der benachbarten Apotheke mit einer Angestellten verschanzt. Bei der Tat wurden eine Jugendliche und zwei Frauen verletzt.

Das Motiv des Geiselnehmers ist noch unklar, die Polizei schließt aber einen terroristischen Hintergrund nicht aus. Zeugen zufolge soll der Mann bei der Tat gesagt haben, dass er der "Terrorgruppe Daesh" angehöre. Dabei handelt es sich um den arabischen Namen der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS).

Der mit Brandbeschleuniger und Gaskartuschen ausgestattete Geiselnehmer soll unter anderem die Freilassung einer Tunesierin aus dem Gefängnis gefordert haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordversuchs, Geiselnahme und gefährlicher Körperverletzung.

