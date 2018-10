In Köln ist es am Montag zu einer Geiselnahme gekommen - eine Frau wurde dabei verletzt.

Geiselnahme am Kölner Hauptbahnhof © (c) APA/dpa/Oliver Berg (Oliver Berg)

Zu einer "Großlage" in der Nähe des Kölner Hauptbahnhof ist die Polizei am Montag ausgerückt. Laut Twittermeldung soll es am Breslauer Platz in einer Apotheke zu einer Geiselnahme gekommen sein

Die Situation bzw. der Täter soll laut Informationen des "Stern" aber mittlerweile "unter Kontrolle" gebracht worden sein. Der Einsatz dauere an - eine weibliche Geisel sei verletzt und werde aktuell versorgt, twitterte die Polizei. Über den oder die Täter wurde zunächst nichts Näheres bekannt.

Bei dem Großeinsatz waren zunächst zwei Explosionen zu hören gewesen, woraufhin mehrere Beamte eines Spezialeinsatzkommandos zur Rückseite des Bahnhofs liefen. Ob es sich dabei um Schüsse oder möglicherweise Blendgranaten handelte, war zunächst unklar, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP berichtete.

Aktuelle Info zur #Geiselnahme in #Köln: Die Lage am #BreslauerPlatz ist noch unübersichtlich. Wir sind mit vielen Polizeikräften vor Ort und klären die Situation. Folgen Sie uns hier weiterhin für wichtige Infos. — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) 15. Oktober 2018

Die Polizei bat, den Platz und die Umgebung zu meiden. Die Einsatzkräfte sperrten das Gebiet um den Breslauer Platz auf der Rückseite des Bahnhofs großräumig ab. Die Evakuierung läuft. Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort. Die Bahn teilte mit, dass es zu Verspätungen und Ausfällen komme. Züge mehrerer Linien seien gestoppt worden.

#Polizeieinsatz in Köln Hbf verzögert sich der Zugverkehr, die Gleise 6 bis 11 sind gesperrt. Reiseverbindung vor Abfahrt prüfen. Bisher keine Information zur Dauer des Polizeieinsatzes. — Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen (@DB_Info) 15. Oktober 2018

