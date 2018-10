Gaslecks in 17 Häusern Zwei Kinder starben in Estland an Gasvergiftung

Facebook

In Estland sind zwei Kinder wohl durch Gas aus einer defekten Leitung ums Leben gekommen. Einsatzkräfte fanden die Leichen der beiden im Alter von vier und sieben Jahren am Samstagabend in einem Privathaus in der Hauptstadt Tallinn, wie der estnische Rundfunk am Sonntag unter Berufung auf die Behörden meldete.

Bei der Untersuchung des Vorfalls wurden in dem Vorort bei insgesamt 17 Häusern, die von derselben Gasleitung versorgt werden, Gaslecks festgestellt. Ein zweijähriges Kind und die Eltern der beiden getöteten Kinder wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.