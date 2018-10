Facebook

Spektakulärer Schulbusunfall in Florida © AP

Zu dem aufsehenerregenden Unfall, der zum Glück glimpflich endete, war es am Freitag im Bezirk Orange County in Florida gekommen. Ein Pkw soll einen Schulbus so riskant überholt und sich dann so knapp vor diesem wieder eingereiht haben, dass der Buschauffeur sein Fahrzeug verriss.

Der gelbe Schulbus kam von der Straße ab, krachte durch einen Zaun und landete im Pool eines Einfamilienhauses. Alle neun Schüler und der Buschauffeur kamen mit dem Schrecken davon.

