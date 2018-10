Nordrhein-Westfalen Wagen eines ICE in Brand geraten

Facebook

Vom Wagen blieb nicht viel übrig © APA/dpa/Thomas Frey

Ein Wagen eines ICE ist Freitagfrüh in der Nähe von Montabaur in Rheinland-Pfalz in Brand geraten. Der letzte Zugteil habe aus bisher ungeklärter Ursache Feuer gefangen, teilte ein Polizeisprecher mit. Nach Angaben der Deutschen Bahn wurden rund 500 Fahrgäste in Sicherheit gebracht und mit Bussen nach Montabaur gebracht. Verletzt wurde niemand.

Die Strecke zwischen Siegburg in Nordrhein-Westfalen und Montabaur wurde gesperrt. Pendler zwischen Köln und Frankfurt mussten mit Zugausfällen und Verspätungen von bis zu 90 Minuten rechnen. Aufgrund der Rauchentwicklung und der Löscharbeiten wurde zudem die A3 zwischen Dierdorf und Ransbach-Baumbach in beide Richtungen gesperrt.

Großeinsatz für die Feuerwehr Foto © Sascha Ditscher/Sascha Ditscher