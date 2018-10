''Barcolana''38 österreichische Boote bei Triests Segelregatta

Facebook

Bei der traditionellen Segelregatta "Barcolana" am Sonntag im Golf von Triest wird sich eine Rekordzahl von Teilnehmern aus Österreich beteiligen. 38 österreichische Segelboote haben sich für die Regatta angemeldet, die zum 50. Mal stattfindet. Im vergangenen Jahr hatten sich 33 österreichische Teilnehmer an der "Barcolana" beteiligt.

Eine Rekordzahl von 2.000 Segelboote beteiligt sich am Sonntag an der "Barcolana", der größten Segelregatta der Welt. "Es ist eine Ehre, dass so viele Segler an diesem Event teilnehmen wollen. Wir arbeiten auf Hochtouren, um alle Teilnehmer aufs Beste zu empfangen", so der Präsident der Seglergesellschaft Barcola-Grignano, Mitja Gialuz, die die Veranstaltung organisiert.

Die Barcolana findet seit 1969 jährlich am zweiten Sonntag im Oktober statt. Der Name der Regatta leitet sich vom Triestiner Stadtteil Barcola ab. Es wird geschätzt, dass jedes Jahr weit über 20.000 Segler an der Barcolana teilnehmen und über 250.000 Zuschauer die Veranstaltung besuchen. Bei der ersten Barcolana im Jahr 1969 nahmen nur 51 Segelboote teil. Während der Barcolana verwandelt sich Triest in die Welthauptstadt des Segelsports und unzählige Veranstaltungen, Konzerte und Events begleiten auch im aufgebauten "Villaggio Barcolana" die Rennen.