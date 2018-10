Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mädchen in Afghanistan © (c) AP (Altaf Qadri)

Schon auf der Startlinie auf verlorenem Posten – nur weil man aus pathologisch verengter Sicht der Diskriminierungswütigen mit dem "falschen" Geschlecht zur Welt kam? Der heutige Weltmädchentag, 2011 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen, ist jener Tag, an dem ein globales Feld voller Missstände ausgeleuchtet werden soll: 1,1 Milliarden Mädchen unter 18 Jahren gibt es auf dem Planeten. Millionen von ihnen sind nach wie vor/mehr denn je Opfer von Diskriminierung und Gewalt in allen denkbaren oder unvorstellbaren Ausprägungsformen.

Malala, Nobelpreisträgerin mit 17

Malala Yousafzai, zum Zeitpunkt ihrer Ehrung mit 17 Jahren noch ein Mädchen, wurde die jüngste Friedensnobelpreisträgerin aller Zeiten: Die pakistanische Kinderrechtsaktivistin bezahlte ihren Kampf für die Schulbildung anderer Mädchen beinahe mit ihrem eigenen Leben. Dass ein Taliban-Kommando ihr im Schulbus in den Kopf schoss, ist unsagbar widerwärtig und feige. Es zeigt aber auch, welche Bedrohung im gleichberechtigten Vorankommen, in Bildung und in Emanzipierung des weiblichen Geschlechts noch immer gesehen wird.



Auch heuer würdigte das Friedensnobelpreis-Komitee mit der jezidischen Aktivistin Nadia Murad ein Opfer. Ein Opfer, dem es gelang, sein Schicksal umzukehren: Einst wurde die heute 25-Jährige in ihrer Heimat von der Terrormiliz Islamischer Staat über Monate als Sex-Sklavin gehalten und brutal missbraucht. Sie entkam – nun tritt sie ins Scheinwerferlicht, um als UN-Sonderbotschafterin Blicke auf die Qualen der IS-Opfer zu lenken. Mediale Aufmerksamkeit bedeutet in dieser Welt zumindest die Restchance auf ein Überleben.



Das UN-Kinderhilfswerk Unicef schätzt, dass Mädchen zwischen fünf und 14 Jahren weltweit Tag für Tag 550 Millionen Stunden arbeiten. 29 Millionen Buben wachsen ohne Schuldbildung auf – schlimm genug. Auf der anderen Seite sind es 34 Millionen Mädchen, die im Grundschulalter keinerlei Chance auf Bildung haben. An 200 Millionen Frauen und Mädchen wurde Genitalverstümmelung praktiziert – eine der abartigsten Formen der Erniedrigung, Barbarei in Rein-Unkultur. Jährlich werden zwölf Millionen Mädchen gegen ihren Willen verheiratet. Unter dem recht offen getragenen Deckmantel islamischer Traditionen wird ihnen so für ihr Leben das Recht auf Selbstbestimmung genommen.

Vergewaltigung als Kampfmittel

In unzähligen Kriegsregionen wird sexualisierte Gewalt nicht zuletzt auch als Kampfmittel eingesetzt, man denke nur an die Unruhe-Provinzen im Kongo. Spricht man von den Nöten junger Mädchen, muss man die Blicke auch nach Indien lenken, wo jedes Jahr Hunderttausende weibliche Föten abgetrieben, Mädchen direkt nach der Geburt getötet werden oder in Vergewaltigungen sterben, während die Peiniger allzu häufig davonkommen.



Und ja: Am Weltmädchentag kommt man 2018 nicht umhin, auch von der #MeToo-Bewegung zu sprechen. Deren Leitmotiv: Opfern von Sexismus und sexueller Gewalt vielleicht erstmals eine Stimme zu geben. Wenn man an despektierliche Äußerungen des amtierenden US-Präsidenten denkt, wonach er Frauen ob seiner Berühmtheit allzeit in den Schritt fassen könne, wenn er das nur wolle, wird klar, auf wie vielen Ebenen gekämpft werden muss.



Am Ende geht es um eines: Respekt muss Allgemeingut sein.