Heftige Regenfälle in Mallorca: Wassermassen rissen zahlreiche Autos mit. Menschen waren in ihren Autos gefangen. Am Flughafen von Palma gibt es aufgrund der Unwetter Beeinträchtigungen.

Autos wurden in Sant Llorenç mitgerissen © AP

Nach dem verheerenden Unwetter auf Mallorca ist die Zahl der Toten auf mindestens zehn gestiegen. Unter den Opfern seien zwei britische Urlauber, teilte ein Sprecher der Polizeieinheit Guardia Civil auf der spanischen Insel heute mit.

Drei Menschen wurden am Nachmittag von Rettungskräften lebend gefunden, sie hatten sich in einen alten Bahnhof gerettet. Mehrere Menschen, darunter laut übereinstimmenden Medienberichten auch ein Österreicher, wurden noch vermisst. Auch nach einem Kind wurde nach Angaben des Notdienstes der Balearen noch gesucht.

Sant Llorenc des Cardassar, S'Illiot, Arta

Am schwersten betroffen waren die Ortschaften Sant Llorenc des Cardassar, S'Illiot und Arta rund 60 Kilometer östlich der Inselhauptstadt Palma. Die Heftigkeit des Unwetters am Dienstag überraschte die Behörden. Binnen weniger Stunden fielen rund "220 Liter Regen pro Quadratmeter", wie die Regionalregierung auf Twitter mitteilte.

Ein Wildbach trat über die Ufer. Aufnahmen der lokalen Medien zeigten überflutete Häuser und von den Wassermassen fortgerissene Autos. Unter den Toten in Sant Llorenc des Cardassar befanden sich laut Vize-Bürgermeisterin Antonia Bauza zwei Briten. Zwei weitere britische Staatsangehörige würden noch vermisst, sagte sie dem spanischen Rundfunk. Rettungsdienst, Polizei und britisches Außenministerium bestätigten die Angaben zunächst nicht.

Einheimische Bergungskräfte suchten die Nacht über nach den Vermissten. Sie wurden Mittwochfrüh durch rund hundert Rettungskräfte mit Spürhunden und zwei Hubschraubern vom Festland verstärkt. Ein Augenzeuge berichtete der Lokalzeitung "Diario de Mallorca", wie er sich gerade noch durch das Fenster seines Autos retten konnte. "Ich musste rund 500 Meter durch die Sturzfluten schwimmen, bis ich ein Haus erreichte", berichtete Manuel Torrescusa. "Meine Kleider blieben an einem Metallzaun hängen, ich trug kaum noch etwas am Leib."

Notdürftig in Sporthallen untergebracht

Hunderte Menschen verbrachten die Nacht in Turnhallen sowie in einem von den Behörden beschlagnahmten Hotel. Tennisstar Rafael Nadal, der aus der betroffenen Region auf Mallorca stammt, bot unterdessen an, die Zimmer seiner Sportzentren auf der Insel allen zur Verfügung zu stellen, die kein Dach mehr über dem Kopf hatten.

Die Regionalregierung der Balearen rief eine dreitägige Trauer aus. In Madrid legten die Abgeordneten eine Schweigeminute für die Opfer ein. Regierungschef Pedro Sanchez sprach auf Twitter den Opfern und ihren Familien sowie allen von den "tragischen Überflutungen" Betroffenen sein Beileid aus und sicherte ihnen die Unterstützung der Regierung zu. Er wollte später das betroffene Gebiet besuchen.