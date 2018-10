Breaking Bad in Polen

© Screenshot

In Danzig (Gdansk) in Polen hat die Polizei fünf Männer festgenommen, die eine Amphetamin-Fabrik betrieben haben. Das teilte eine Sprecherin der Polizei am Montag mit. Unter den Festgenommenen war auch ein pensionierter Chemie-Dozent.

In dem Labor wurden zwei Produktionslinien sichergestellt, die eine automatische Drogenproduktion ermöglichten. Der 66-jährige, ehemalige Hochschullehrer soll die anderen vier Beteiligten bei der Einrichtung dieser Produktionslinien beraten haben.

Produktion nicht angelaufen

Die Polizei stellte 120 Kilogramm chemische Substanzen sicher. Ihren Angaben zufolge hätte diese Menge zur Herstellung von "sechs Millionen Portionen" Amphetaminen gereicht. Die Produktion war nach Angaben der Polizei noch nicht lange im Gange, 300 Gramm Amphetamin waren zum Zeitpunkt der Festnahme hergestellt worden.