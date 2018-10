Facebook

Die griechische Polizei hat Medienberichte zurückgewiesen, wonach in den sogenannten Hotspots in Hellas Jihadisten die Kontrolle übernommen hätten. Die "Deutsche Welle" (DW) hatte berichtet, das Mitglieder der Jihadisten-Organsiation "Islamischer Staat" (IS/ISIS) etwa in dem Aufnahmelager Moria auf der Ägäis-Insel Lesbos andere Flüchtlinge einschüchtern und auch Straftaten begehen würden.

Die "Deutsche Welle" sprach von 50 dem IS zugehörigen Personen, die auf Lesbos andere Lagerbewohner terrorisieren würden. Die griechische Polizei stellte derartige Berichte freilich in Abrede. Es gebe - etwa über die Kontrolle von Mobiltelefonen - keine Hinweise darauf. Von allen Ankömmlingen würden Daten und Fingerabdrücke aufgenommen. Diese würden ständig mit den Daten von internationalen Anti-Terror-Einheiten sowie Geheimdiensten und Interpol abgeglichen. So seien zuletzt rund 5000 verdächtige Personen gecheckt worden. Hinweise auf Jihadisten hätten sich keine ergeben.

Vielmehr sei die Anzahl der Flüchtlingen auf den Ägäis-Inseln einfach zu groß geworden. Die Lager seien überfüllt, die Lage entsprechend dramatisch. Im Zuge eines Notfallplans sei das Vorgehen gegen kriminell gewordene Migranten verschärft worden. Bis Ende August seien 498 Personen in den Hotspots festgenommen worden, 2017 waren es insgesamt 426 gewesen. Zumeist habe es sich um Fälle von Dokumentenfälschungen gehandelt. Zudem seien in Moria ein Totschlag, eine Vergewaltigung und 93 schwere körperliche Angriffe registriert worden.

Migranten harren im Zentrum von Thessaloniki aus

Schlepperbanden haben Hunderte Migranten über den griechisch-türkischen Grenzfluß Evros (türkisch: Meriç) nach Griechenland gebracht. Viele von Ihnen harrten am Montag vor den Polizeistationen im Zentrum der nordgriechischen Hafenstadt Thessaloniki (Saloniki) aus, wie der griechische Nachrichtensender Skai weiter berichtete.

Die Kapazitäten der Polizei, die Flüchtlinge zu registrieren und unterzubringen, seien erschöpft, sagte Theodoros Tsairidis, Präsident der Gewerkschaft der griechischen Polizeibeamten dem TV-Sender. "Seit Jahresbeginn haben wir (in Thessaloniki) mehr als 10.000 Migranten registriert. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es nur 4500", sagte der Beamte. Die Situation in den Polizeistationen der Hafenstadt sei schlimm, fügte er hinzu.

Migranten versuchen so weit wie möglich ins griechische Landesinnere zu gelangen. Falls sie nämlich auf den Inseln ankommen, können sie in Türkei zurückgeschickt werden. Die EU hatte 2016 mit Ankara vereinbart, dass alle Migranten, die von der türkischen Ägäisküste zu den griechischen Inseln im Osten der Ägäis übersetzen und kein Asyl in Griechenland bekommen, in die Türkei zurückgeschickt werden können.

Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerkes (UNHCR) haben in diesem Jahre bislang knapp 24 000 Flüchtlinge und Migranten aus der Türkei auf die griechischen Insel übergesetzt. Weitere 12 000 Menschen seien auf dem Landweg gekommen, teilte das griechische Migrationsministerium mit. 2015 und 2016 waren mehr als eine Million Menschen gekommen.