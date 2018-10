Eine Limousine raste mit überhöhter Geschwindigkeit in eine Menschenmenge.

Bei einem katastrophalen Verkehrsunfall sind in den USA 20 Menschen getötet worden. Nach Medienberichten vom Sonntag stieß eine sogenannte "Stretch Limo" - eine verlängerte Luxuslimousine - im Bundesstaat New York mit einem anderen Auto zusammen und raste dann in eine Gruppe von Passanten vor einem Ladengeschäft.

Der Unfall ereignete sich demnach am Samstag im Landkreis Schoharie nahe von New Yorks Landeshauptstadt Albany. Die Berichte zitierten Polizeiangaben, wonach die Limousine offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.