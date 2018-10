Frau muss für 13 Jahre, ihr Ex-Mann für elf Jahre in Haft.

Das sogenannte Horror-Haus von Höxter in Nordrhein-Westfalen © APA/dpa/Marcel Kusch

Im Prozess um das sogenannte Horrorhaus von Höxter hat das Landgericht Paderborn nach knapp zweijähriger Verhandlungsdauer am Freitag sein Urteil verkünden. Angelika W. wurde zu 13 Jahren, ihr Mann Wilfried W. zu elf Jahren Haft verurteilt.

Wegen des qualvollen Todes zweier Frauen hatte die Staatsanwaltschaft für das geschiedene Ehepaar Wilfried und Angelika W. lebenslange Haft gefordert. Die Ankläger plädierten zudem dafür, eine besondere Schwere der Schuld festzustellen.

Die Angeklagten sollen die zwei Frauen durch Kontaktanzeigen in ihr Haus gelockt haben und so schwer misshandelt haben, dass sie starben. Zwei weitere Frauen sollen die beiden Angeklagten ebenfalls schwer misshandelt haben, diese überlebten aber. Die Verteidigung von Angelika W. hatte auf Freispruch plädiert, da die Todesumstände der beiden Frauen nicht aufgeklärt worden seien. Die Verteidigung von Wilfried W. forderte eine Haftstrafe von siebeneinhalb Jahren und die Einweisung ihres Mandanten in die Psychiatrie.

Am Freitag hat die Mitangeklagte Angelika W. erstmals deutliche Worte der Entschuldigung an die Opfer gerichtet. "Ich möchte mich in aller Form bei allen Frauen entschuldigen, denen ich Leid angetan habe", sagte sie kurz vor der erwarteten Urteilsverkündung.

Ihr mitangeklagter Ex-Mann sagte: "Ich wusste nicht, was richtig oder falsch ist. Deswegen wäre eine Therapie gar nicht so schlecht." In Bezug auf seine Ex-Frau fügte er hinzu: "Zu Angelika habe ich keine Worte mehr – mit ihren Lügen. Ich kann nur sagen, da ist nichts dran." Vor Gericht hatten sich die beiden Angeklagten gegenseitig schwere Vorwürfe gemacht.