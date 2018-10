Facebook

© (c) Getty Images (Patrick Foto)

Man nähme es von den Reichen und gäbe es den Armen: Dieses Motto Robin Hoods hat ein italienischer Bankdirektor sehr ernst genommen und in die Tat umgesetzt. Gilberto Baschiera arbeitete als Direktor eine kleinen Bankfiliale in Forni di Sopra in den Bergen von Friuli. Dort zweigte er innerhalb von sieben Jahren von Konten wohlhabender Kunden insgesamt eine Million Euro ab, wie der Corriere della Sera berichtet. Das Geld behielt er jedoch nicht für sich, nein, er gab es an weniger Wohlhabende weiter.

"Ich hätte ihnen alles wieder zurückgegeben", wird Baschiera im Corriere zitiert. Das "System - Pensionisten mit Mindestpensionen und junge Leute ohne Ressourcen" hätte ihn zu seinen Taten veranlasst. Reue zeigte der Mann keine. Er wollte eben auf seine Art für "Gerechtigkeit" sorgen. Nachdem der Betrug aufgeflogen war, hat Baschiera all jene angerufen, denen er Geld gestohlen hatte und ihnen seine Beweggründe erklärt. "Er hat es gemacht, um Schuldnern, die in Not geraten waren zu helfen bzw. jenen, die ihre Kredite nicht mehr zurückzahlen konnten", erklärt der Anwalt "Robin Hoods", Roberto Mete.

Der edle Spender wurde mittlerweile suspendiert. Zudem wurde er wegen Betrug und Unterschlagung angeklagt und mittlerweile auch verurteilt. Er fasste eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren aus.