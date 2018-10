Der Nobelpreis in Chemie geht mit einer Hälfte an Frances H. Arnold und mit einer Hälfte an George P. Smith und Sir Gregory P. Winter.

© Nobel Media/Niklas Elmehed

Der Nobelpreis für Chemie 2018 geht zur Hälfte an die US-Forscherin Frances Arnold, zur anderen Hälfte an den US-Wissenschafter George Smith und seinen britischen Kollegen Gregory Winter. Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften heute, Mittwoch, in Stockholm bekannt. Die Auszeichnung ist heuer mit neun Millionen Schwedischen Kronen (rund 870.000 Euro) dotiert.

Die Preisträger würden mit genetischer Veränderung und Selektion die gleichen Prinzipien wie die Evolution nutzen, um Proteine zu entwickeln, die chemische Probleme lösen, begründete die Jury die Preisvergabe. Arnold war eine Pionierin bei der Entwicklung der Methode der "Gerichteten Evolution" für die Produktion von Enzymen. Smith und Winter entwickelten eine "Phagen-Display" genannte Methode. Dabei werden Bakteriophagen - das sind Bakterien infizierende Viren - genutzt, um neue Proteine zu produzieren, aus denen Arzneistoffe hergestellt werden.

Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung zu gleichen Teilen an den Schweizer Jacques Dubochet, den in Deutschland geborenen US-Forscher Joachim Frank und den Briten Richard Henderson für ihre Beiträge zur Entwicklung der Kryo-Elektronenmikroskopie. Übergeben wird der Preis alljährlich am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.

Die Nobelpreisträger für Chemie seit 2008 2008

Osamu Shimomura (USA)

Martin Chalfie (USA)

Roger Y. Tsien (USA)

Für die Entdeckung und Nutzbarmachung des grün fluoreszierenden Proteins "GFP" 2009

Venkatraman Ramakrishnan (Großbritannien/USA)

Thomas A. Steitz (USA)

Ada E. Jonath (Israel)

Für Arbeiten zur Klärung von Struktur und Funktion von Ribosomen, den Protein-Fabriken der Zellen 2010

Richard F. Heck (USA)

Ei-ichi Negishi (Japan)

Akira Suzuki (Japan)

Für Palladium-katalysierte Kreuzkupplungen in organischer Synthese 2011

Daniel Shechtman (Israel)

Für die Entdeckung von Quasi-Kristallen 2012

Robert J. Lefkowitz (USA)

Brian K. Kobilka (USA)

Für ihre Studien zu G-Protein-gekoppelten Rezeptoren 2013

Martin Karplus (USA)

Michael Levitt (USA)

Arieh Warshel (USA)

Für die Entwicklung von multiskalen Modellen für komplexe chemische Systeme 2014

Eric Betzig (USA)

William Moerner (USA)

Stefan Hell (Deutschland)

Für die Entwicklung der hochauflösenden Fluoreszenz-Mikroskopie 2015

Paul Modrich (USA)

Aziz Sancar (USA)

Tomas Lindahl (Schweden)

Für mechanistische Studien der DNA-Reparatur 2016

Jean-Pierre Sauvage (Frankreich)

Sir J. Fraser Stoddart (Großbritannien/USA)

Bernard L. Feringa (Niederlande)

Für den Entwurf und die Synthese Molekularer Maschinen 2017

Jacques Dubochet (Schweiz)

Joachim Frank (USA/Deutschland)

Richard Henderson (Großbritannien)

Für die Entwicklung der Kryo-Elektronenmikroskopie für die hochauflösende Strukturerkennung von Biomolekülen in Lösung