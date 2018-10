335 Menschen sollen sich an Bord des Schiffes befinden.

Die Fähre "Regina Seaways" aus Kiel mit 335 Menschen an Bord ist nach Angaben des litauischen Militärs in der Ostsee, etwa 135 Kilometer von der russischen Stadt Kalinigrad entfernt, in Brand geraten. Grund dafür soll eine Explosion im Maschinenraum sein.

Ein Hubschrauber sei auf dem Weg zu dem Schiff, zwei weitere stünden in Bereitschaft, sagte ein Sprecher der Luftwaffe am Dienstag. Die Passagiere wurden Berichten zufolge an einen sicheren Ort auf dem Schiff gebracht. Die Triebwerke sollen abgestellt worden sein.

Die Fähre unter litauischer Flagge sei auf dem Weg von Kiel ins litauische Klaipeda gewesen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Mehr Infos in Kürze!