Sujetbild: Blaulicht © Scheriau

Ein Auto mit zwei Insassen durchbrach am Samstag auf einer Fähre auf dem Neckar die Schranke und stürzte in den Fluss. Der Pkw versank sehr schnell unter der Fähre und kam in einer Wassertiefe von circa zwei Metern auf dem Dach zum Liegen. Die beiden Insassen, ein 86-jähriger Mann aus der Region und seine Begleiterin, waren noch im Auto. Ein Zeuge, der sich am Ufer befand, alarmierte die Einsatzkräfte. Feuerwehrtauchern gelang es, das Wrack mit Hilfe eines Luftkissens an die Oberfläche zu bringen und die beiden Personen zu bergen. Sie waren beide bereits tot. Die Schifffahrt auf dem Neckar wurde zwischen Oberwasser Feudenheim und Unterwasser Schwabenheim gesperrt. Die Wasserschutzpolizei Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.