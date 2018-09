Facebook

Nach der Tsunami-Katastrophe auf Sulawesi wird die Suche nach Überlebenden zum Wettlauf gegen die Zeit. Den Rettungskräften gelang es bis Sonntagmittag (Ortszeit) immer noch nicht, zu allen Orten entlang der Westküste von Indonesiens viertgrößter Insel vorzudringen. Die Arbeiten werden durch zerstörte Straßen und beschädigte Kommunikationsverbindungen erschwert.

420 Tote befürchtet

Befürchtet wird, dass im Schlamm und in den Trümmern von Häusern noch zahlreiche Opfer liegen. Nach der bisherigen Bilanz kamen durch die Erdbeben von Freitag und den dadurch ausgelösten Tsunami mindestens 420 Menschen ums Leben. Mehr als 500 wurden teils schwer verletzt. Die Behörden gehen davon aus, dass die Zahl der Todesopfer noch deutlich steigen könnte. Aus der Stadt Donggala im Norden gab es nach Angaben von Vizepräsident Yusuf Kalla noch keinerlei zuverlässige Informationen.

Die Caritas bittet dringend um Spenden zur Unterstützung der Hilfsmaßnahmen vor Ort: "Momentan erheben wir mit der Caritas Indonesien noch das ganze Ausmaß der Katastrophe. Klar ist, die Menschen brauchen rasch Hilfe", meinte der Auslandshilfechef von Caritas Österreich, Christoph Schweifer.

In der 350.000-Einwohner-Stadt Palu, die besonders schlimm getroffen wurde, gab es immer noch keinen Strom. Die Handy-Netze funktionierten nur gelegentlich. Auch viele Regierungsgebäude sind beschädigt oder zerstört. Insbesondere wurde in Palu auch noch nach den Gästen eines eingestürzten Hotels gesucht. Aus den Trümmern hörte man immer noch Stimmen. Nach Angaben von Helfern fehlt es jedoch an geeignetem Gerät, um die Eingeschlossenen herausziehen zu können.



Indonesiens Präsident Joko Widodo erklärte, das Militär werde in die Region entsandt, um Rettungsmannschaften bei der Suche nach Überlebenden und der Bergung von Leichen zu helfen. Jan Gelfland von der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften sprach von einer "schreckenerregenden Doppelkatastrophe". Aus der nördlich von Palu gelegenen Region Donggala, in der mehr als 300.000 Menschen leben, gebe es bisher kaum Nachrichten. "Dies ist bereits eine Tragödie, aber es könnte noch viel schlimmer werden", warnte Gelfland.

Die Krankenhäuser waren völlig überlastet. Viele Menschen mussten unter freiem Himmel behandelt werden. Nach dem Tsunami musste der wichtigste Flughafen in Palu geschlossen werden, was die Katastrophenhilfe erschwerte. Eine Hauptzufahrtsstraße zur Stadt war nach Erdrutschen blockiert. Die EU bot den indonesischen Behörden ihre "volle Unterstützung" an, wie die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini und der Kommissar für humanitäre Hilfe, Christos Stylianides, in einer gemeinsamen Mitteilung mitteilten. Beide sprachen den Angehörigen der Opfer ihr Beileid aus.

Hilfsorganisationen wie die Caritas und World Vision bereiteten Hilfseinsätze vor, was durch den Zusammenbruch des örtlichen Telekommunikationsnetzes erschwert wurde. In der Katastrophenhilfe erfahrene Einsatzteams der Caritas Indonesien seien schon in das betroffene Gebiet unterwegs, um mit Soforthilfe zu beginnen, schilderte der Auslandshilfechef von Caritas Österreich, Christoph Schweifer: "Es ist entscheidend, dass jetzt rasch die richtigen Maßnahmen gesetzt werden. Es geht um medizinische Versorgung und vor allem darum, Notunterkünfte zur Verfügung zu stellen. Wir wissen von massiven Zerstörungen, zu befürchten ist, dass Hunderttausende Menschen betroffen sind." Caritas Österreich, ein langjähriger Kooperationspartner der Caritas Indonesien, bat die heimische Bevölkerung um Spenden zur Finanzierung der Hilfsmaßnahmen.

Pazifischer Feuerring

Das aus zahlreichen Inseln bestehende Indonesien liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, an dem tektonische Platten aufeinanderstoßen. Erdbeben und Vulkanausbrüche sind dort besonders häufig. Zu Weihnachten 2004 hatte ein Beben der Stärke 9,3 vor der westindonesischen Insel Sumatra einen Tsunami ausgelöst, der in der Region insgesamt 220.000 Menschen tötete, davon 168.000 in Indonesien.

Bei einer Erdbebenserie von Ende Juli bis Anfang August waren auf der indonesischen Insel Lombok 555 Menschen ums Leben gekommen. Fast 1.500 weitere wurden verletzt.