Bis zu 1200 Menschen kamen bei der Tsunami-Katastrophe ums Leben © (c) APA/AFP/ADEK BERRY (ADEK BERRY)

Bei der Tsunami-Katastrophe in Indonesien dürften mehr als tausend Menschen ums Leben gekommen sein. Nach der jüngsten Zwischenbilanz der Behörden sind auf der Insel Sulawesi offiziell mindestens 832 Tote zu beklagen. Örtliche Medien berichten unter Berufung auf die nationale Polizei bereits von mindestens 1203 Toten. Die Regierung befürchtet, dass die Zahl der Todesopfer durch die Flutwelle und die vorigen Erdbeben in die Tausende geht. Zunehmend gibt es Kritik, weil das bestehende Tsunami-Warnsystem nicht funktioniert haben soll.

Palu verwüstet

In der 350.000 Einwohner-Stadt Palu, die von eineinhalb Meter hohen Wellen getroffen wurde, wurden viele Bewohner am Strand vom Tsunami überrascht. Am Abend sollte ein Festival stattfinden. Die Besucher wurden vor der herannahenden Katastrophe nicht gewarnt, wie der Sprecher der Katastrophenschutzbehörde, Sutopo Nugroho, bestätigte: "Es gab keine Sirene. Viele Menschen waren sich der Gefahr nicht bewusst." Das nationale Zentrum für Meteorologie und Geophysik hatte nach dem schlimmsten Beben der Stärke 7,4 am Freitagabend zwar eine Tsunami-Warnung ausgegeben, hob sie nach nur einer halben Stunde aber wieder auf - aus Sicht von Kritikern viel zu früh. Die Behörde verteidigte sich mit dem Hinweis, dass das Wasser zu diesem Moment schon weder auf dem Rückzug gewesen sei.

Keine Warnsignale und Warnung zu früh aufgehoben

Die örtlichen Behörden hatten zwar zunächst eine Tsunami-Warnung ausgesprochen, diese aber nach einer halben Stunde wieder aufgehoben - und es waren auch keine Warnsirenen zu hören, wie ein Sprecher der indonesischen Katastrophenschutzbehörde sagte. Die frühe Aufhebung der Warnung widerspricht laut Zens den Regeln. "Das System sieht vor, dass die Warnung frühestens nach zwei Stunden aufgehoben werden darf."

Das Frühwarnsystem wurde nach dem großen Tsunami im Jahre 2004 unter Beteiligung des Geoforschungsinstituts Potsdam im Rahmen der Fluthilfe zur Verfügung gestellt.

Heldenmut posthum geehrt Unterdessen wurde ein Fluglotse wegen seines heldenhaften Einsatzes, der ihn das Leben gekostet hat, post mortem geehrt. Anthonius Gunawan Agung versah im Kontrollturm auf dem Flughafen Mutiara SIS Al-Jufrie in Palu Dienst, als die Erdstöße Sulawesi erschütterten. Der 21-Jährige habe sich geweigert, seinen Posten zu verlassen, bevor nicht gewährleistet war, dass ein startbereites Flugzeug sicher abfliegen konnte, sagte ein Sprecher der Luftsicherheitsbehörde AirNav Indonesia. Agung kam ums Leben. Sein Arbeitgeber ehrte ihn mit einer posthumen Beförderung um zwei Dienstgrade. "Als sich das Erdbeben ereignete, hat er der Batik Air die Startfreigabe erteilt und gewartet, bis die Maschine sicher abhob, bevor er die Fluglotsenkabine im Tower verlassen hat", sagte der Sprecher. Nach dem Start wurden die Erdstöße immer stärker - bis zu einer maximalen Stärke von 7,5.

Technisch betrachtet habe das Tsunami-Frühwarnsystem hat bei der Katastrophe aus Sicht des Deutschen Geoforschungszentrums in Potsdam (GFZ) keine Probleme gehabt. "Nach unseren Informationen hat die Software einwandfrei funktioniert", sagte GFZ-Sprecher Josef Zens dem "Tagesspiegel". Eine Warnung für das Gebiet war Zens zufolge am Freitag bereits fünf Minuten nach dem Erdbeben im Lagezentrum des Tsunami-Frühwarnsystems eingetroffen. Das System habe eine Warnung für Palu vor einem Tsunami zwischen einem halben und drei Metern Höhe ausgegeben. Der Tsunami habe dann nach 25 Minuten in Sulawesi die Küste getroffen. Die Vermutung sei also, dass "irgendetwas bei der menschlichen Übermittlung der Warnung vor Ort in Sulawesi nicht funktioniert hat", sagte Zens der Zeitung.

Vizepräsident Jusuf Kalla befürchtete am Sonntag "tausende" Tote. "Die Opferzahl wird weiter steigen", pflichtete Sutopo Nugroho bei. Die meisten Toten wurden nach Behördenangaben bisher in der Küstenstadt Palu gezählt. Dutzende Menschen werden dort noch vermisst, darunter mehrere Ausländer. Meldungen über vermisste Österreicher lagen nicht vor. Es dürften sich keine im Unglücksgebiet aufgehalten haben, hieß es am Sonntag seitens des Außenministeriums auf APA-Anfrage. Die Suche nach Überlebenden wird unterdessen immer mehr zu einem verzweifelten Wettlauf gegen die Zeit. Hilfsorganisationen und örtliche Einsatzkräfte hatten es schwer, in verschiedene Ortschaften in der stark betroffenen Küstenregion Donggala zu gelangen. Die Behörden ordneten Massenbeisetzungen der Toten an. Verzweifelte Bewohner plünderten auf der Suche nach Essen und Wasser Geschäfte.

Tsunami: Wettlauf mit der Zeit Indonesien Nach der Tsunami-Katastrophe auf Sulawesi wird die Suche nach Überlebenden zum Wettlauf gegen die Zeit. Den Rettungskräften gelang es bis Sonntagmittag (Ortszeit) immer noch nicht, zu allen Orten entlang der Westküste von Indonesiens viertgrößter Insel vorzudringen. Die Arbeiten werden durch zerstörte Straßen und beschädigte Kommunikationsverbindungen erschwert. Als Sofortmaßnahme hat inzwischen die EU-Kommission 1,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Das Geld sei für essenzielle Maßnahmen wie Nahrung, Wasser, Unterkünfte und medizinische Hilfe gedacht. Das Ausmaß der Schäden, die ein Tsunami und zwei vorangegangene Erdbeben auf der indonesischen Insel Sulawesi angerichtet haben, ist noch nicht absehbar. Mehr als 1,5 Millionen Menschen dürften betroffen sein. Hilfsorganisationen wie das Rote Kreuz und World Vision sind seit Beginn der Katastrophen im Einsatz und ersuchen nun um Spenden zur Finanzierung der Rettungsmaßnahmen. "Das Wichtigste sind jetzt Such- und Rettungsaktionen, denn in den ersten 48 Stunden ist die Chance, Überlebende zu finden, noch gut. Danach sinkt sie dramatisch", stellte Walter Hajek, Leiter der Internationalen Zusammenarbeit des Österreichischen Roten Kreuzes, am Sonntag klar. Teams des Indonesischen Roten Kreuzes würden Erste Hilfe leisten und hätten bereits Hilfsgüter wie Zeltplanen, Wasser und Decken in das Erdbebengebiet gebracht. "Die Menschen benötigen jetzt vor allem medizinische Versorgung, Lebensmittel, sauberes Wasser, Unterkünfte und eine Möglichkeit, Kontakt mit Familienmitgliedern aufzunehmen", sagte Hajek. Nach dem schwereren Erdbeben und anschließenden Tsunami auf der Insel Sulawesi in Indonesien sind Nothilfeexperten von World Vision in Palu und entlegenen Regionen unterwegs, um die Situation zu bewerten und Soforthilfen einzuleiten. Mitarbeiter des örtlichen Büros verteilen bereits Nahrung für Kleinkinder. Mehrere Lagerhäuser mit Hilfsgütern befinden sich in der Region, berichtet die Organisation. Der für Programme in der Region zuständige World Vision-Mitarbeiter Radika Pinto berichtet aus Palu: "Viele Häuser sind zusammengebrochen oder schwer geschädigt"



Indonesiens Präsident Joko Widodo machte sich am Sonntagnachmittag vor Ort ein Bild der Tragödie. Er forderte das Militär nach Angaben seines Büros auf, "Tag und Nacht zu arbeiten", um die Bergungsarbeiten voranzutreiben. Der schwerbeschädigte Flughafen von Palu wurde für Hilfslieferungen wieder geöffnet - allerdings nur für Piloten, die auf Sicht landen können. Neben überfüllten Krankenhäusern wurden Verletzte auch unter freiem Himmel behandelt. Im Hof eines Krankenhauses lagen bei brütender Hitze dutzende in Säcke gehüllte Leichen.

Caritas-Spendenaufruf Die Caritas bittet dringend um Spenden zur Unterstützung der Hilfsmaßnahmen vor Ort: "Momentan erheben wir mit der Caritas Indonesien noch das ganze Ausmaß der Katastrophe. Klar ist, die Menschen brauchen rasch Hilfe", meinte der Auslandshilfechef von Caritas Österreich, Christoph Schweifer. In der Katastrophenhilfe erfahrene Einsatzteams der Caritas Indonesien seien schon in das betroffene Gebiet unterwegs, um mit Soforthilfe zu beginnen, schilderte Schweifer: "Es ist entscheidend, dass jetzt rasch die richtigen Maßnahmen gesetzt werden. Es geht um medizinische Versorgung und vor allem darum, Notunterkünfte zur Verfügung zu stellen. Wir wissen von massiven Zerstörungen, zu befürchten ist, dass Hunderttausende Menschen betroffen sind." Caritas Österreich ist ein langjähriger Kooperationspartner der Caritas Indonesien.

"Wir haben nichts"

In der Bevölkerung wuchs die Verzweiflung: "Wir haben nichts zu essen, nichts", sagte ein Mann, der einen Supermarkt plünderte. "Die Situation zwingt uns dazu, das zu tun, wir brauchen alles", berichtete ein Jugendlicher. Säckeweise trugen Menschen Lebensmittel aus Geschäften. Die Behörden kündigten an, die Inhaber zu entschädigen und Plünderer nicht zu bestrafen. Viele Bewohner von Palu zimmerten sich notdürftige Unterkünfte oder schliefen aus Angst vor weiteren Beben im Freien. Vielerorts gab es keinen Strom.

Aus dem Ausland trafen zahlreiche Hilfsangebote ein. Organisationen wie die Caritas, Rotes Kreuz und World Vision bemühten sich, die Hilfsbedürftigen zu unterstützen. Zur Finanzierung der Maßnahmen ergingen Spendenaufrufe.