Sujetbild: SAS © EPA

Wegen eines Feuers ist ein Flugzeug der skandinavischen Airline SAS vorzeitig in Lulea in Nordschweden gelandet. Während des Flugs von Kiruna nach Stockholm am Freitag in der Früh war einer der beiden Motoren in Brand geraten, sagten Passagiere der schwedischen Zeitung "Aftonbladet".

SAS bestätigte den Vorfall. Die Maschine sei mit nur einem Motor sicher in Lulea gelandet. Alle Passagiere seien unbeschadet und sollten mit einem anderen Flugzeug nach Stockholm weiterfliegen können.