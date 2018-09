Das Hypozentrum lag in elf Kilometer Tiefe im Meer vor der Küste der Städte Catanzaro, Vibo Valentia und Reggio Calabria.

Ein Erdbeben der Stärke 4,2 ist am Freitagvormittag im süditalienischen Kalabrien registriert worden. Das Hypozentrum lag in elf Kilometer Tiefe im Meer vor der Küste der Städte Catanzaro, Vibo Valentia und Reggio Calabria, meldete das italienische Institut für Geologie und Vulkanologie (INGV) am Freitag.

Der Erdstoß wurde von der Bevölkerung wahrgenommen und sorgte für Angst. Bisher gebe es keine Berichte über Verletzte oder Schäden, teilte der Zivilschutz mit.