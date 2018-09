Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild: Sandwich © AP

Der Vorfall hat sich bereits Mitte Juli ereignet. Eine 15-Jährige war mit ihrer Familie auf dem Weg von London nach Nizza. Am Flughafen Heathrow kauft sich das Mädchen in einem Imbissgeschäft noch schnell ein Sandwich mit Oliven und Artischocken. Im Flugzeug kollabiert sie. Nicht einmal der mitgeführte EpiPen, den der Vater sofort bei seinem Kind einsetzt, hilft. Das Mädchen stirbt - an einem allergischen Schock, wie die BBC berichtet. Die 15-Jährige litt an einer schweren Sesamallergie.

Es wird vermutet, dass Sesam in das Brot eingebacken war. Sofort wurde der Vorwurf laut, das Geschäft hätte die Inhaltsstoffe im Sandwich nicht korrekt ausgewiesen. Direkt auf der Verpackung sei dies auch nicht der Fall gewesen, bestätigt das Unternehmen. Die Allergen-Information würde an den Kassen bzw. an den Regalen sowie online in einem Guide ausgewiesen.

Eine Untersuchung in dem Fall wurde eingeleitet.