Ein Reservoir für Löschwasser © (c) APA/dpa/Friso Gentsch

Der ohnehin schon verheerende Moorbrand auf einem Testgelände der deutschen Bundeswehr in Niedersachsen droht auf benachbarte Dörfer überzugreifen. Die Behörden haben den Katastrophenfall ausgerufen. Am Freitag erwog der Landkreis Emsland, zwei Gemeinden mit rund 1.100 Einwohnern zu evakuieren. Eventuell müssen auch 7.500 Einwohner einer dritten Gemeinde in Sicherheit gebracht werden.

800 Hektar Torf brennen

Der Moorbrand war vor mehr als zwei Wochen infolge von Raketentests der Bundeswehr ausgebrochen. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) bedauerte den Vorfall: "Ich entschuldige mich im Namen der Bundeswehr bei allen Menschen der Region, die jetzt unter den Auswirkungen des Brandes leiden", sagte sie der "Neuen Osnabrücker Zeitung" Auf dem Gelände brennen mittlerweile 800 Hektar Torf. Sturmböen von bis zu 85 Kilometern pro Stunde könnten den Funkenflug nun so verstärken, dass auch Bereiche außerhalb des Bundeswehr-Areals in Brand geraten. Der Wind soll am Wochenende nachlassen. Auch Regenschauer könnten etwas Entspannung bringen.

Die Auswirkungen der Wetterlage bleiben für die bisher rund 1.000 Einsatzkräfte von Bundeswehr, Feuerwehren und Technischem Hilfswerk (THW) allerdings schwer zu berechnen. Deshalb will die Feuerwehr mit 500 weiteren Kräften verhindern, dass der Brand sich ausbreitet. Auch die Rauchsäule bereitet den Einsatzkräften Sorgen: Sie zog zeitweise 100 Kilometer weit.

Massive Feinstaubbelastung

Der deutsche Verband der Pneumologen warnte vor Gesundheitsgefahren durch massive Feinstaubbelastung. Nach Schätzungen des Naturschutzbundes hat der Moorbrand bereits zu einem Ausstoß von 500.000 Tonnen Kohlendioxid geführt - so viel, wie 50.000 Deutsche im Jahr verursachen.

Die Bekämpfung eines Moorbrandes ist besonders schwierig, weil sich der Brand auch unter der Oberfläche ausbreiten kann. Dass es dort überhaupt zu einem derart hartnäckigen Brand kommen konnte, hängt nach Einschätzung der Deutschen Gesellschaft für Moor- und Torfkunde damit zusammen, dass es sich um ein entwässertes Moor handelt. Dazu seien die oberen Torfschichten nach dem heißen und trockenen Sommer vollkommen ausgetrocknet. Verteidigungsministerin von der Leyen kündigte an, dass man untersuchen werde, ob die Munitionstests in dem ausgetrockneten Moor "nötig und verantwortbar" waren.