© jehuty18 - Fotolia

Der Vorfall ereignete sich bereits in der vergangenen Woche im bayrischen Olching. Ein Zwölfjähriger spielte drei Tage beinahe ohne Unterlass an der Playstation - und das obwohl es die Eltern verboten hatten. Das Verbot war dem Jugendlichen allerdings egal, es kam zum Streit und die Polizei rückte aus. Der Familienstreit konnte geschlichtet werden - zumindest für kurze Zeit. Denn schon am selben Abend wurden die Beamten noch einmal gerufen. Der Bub rastete nämlich derart aus, dass er sogar begann um sich zu schlagen. Der Zwölfjährige ließ sich nicht mehr beruhigen und musste in eine Klinik eingewiesen werden.