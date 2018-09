''Mangkhut''Zahl der Taifun-Toten auf Philippinen stieg auf 74

Facebook

Der Taifun "Mangkhut" hat auf den Philippinen bisher mindestens 74 Menschen das Leben gekostet. 55 würden noch vermisst, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die meisten der Todesopfer und Vermissten stammen demnach aus der nördlichen Region Cordillera.

Dort liegt auch die Stadt Itogon, wo eine Schlammlawine eine Unterkunft von Bergbauarbeitern unter sich begrub. Hunderte Polizisten, Soldaten und Rettungskräfte suchten auch am Dienstag weiter nach bis zu 50 Menschen, die in dem Gebäude eingeschlossen sind, sagte der hochrangige Polizeibeamte Benigno Durana. Der Taifun hatte das südostasiatische Land am Samstag heimgesucht.

Hoffnung nicht aufgeben

"Wir werden die Hoffnung nicht aufgeben, und mit unseren Gebeten werden wir nicht aufhören, bis wir den letzten unserer Mitbürger gefunden haben", sagte Durana Reportern. "Wir verlieren die Hoffnung nicht, noch jemanden lebend zu finden", erklärte Durana weiter. "Es kann noch immer Wunder geben." Bereits am Sonntag hatte Itogos Bürgermeister Victorio Palangdan gesagt, man gehe davon aus, dass die verschütteten Menschen höchstwahrscheinlich tot seien.

Mehr als 200.000 Menschen mussten auf den Philippinen nach Angaben des Katastrophenschutzes wegen des Taifuns ihre Heimat verlassen. Knapp 300 Flüge wurden abgesagt. Auch in China und in der Millionenmetropole Hongkong richtete "Mangkhut" am Sonntag vielerorts große Verwüstung an.

Taifun in Asien: Die zerstörerische Kraft von "Mangkhut" Unter Schlamm und Schutt suchen Rettungsteams im Norden der Philippinen nach Dutzenden Opfern von Taifun "Mangkhut". Rettungskräfte in der Stadt Itogon gruben am Montag mit Schaufeln und Hacken in dem Schlamm, der mit Steinen, umgestürzten Bäumen und Schutt vermischt ist. (c) AP (Aaron Favila) Eine Schlammlawine, ausgelöst durch heftige Regenfälle, begrub hier eine Unterkunft von Bergbauarbeitern unter sich. (c) AP (Aaron Favila) Nach Regierungsangaben sind auf den Philippinen mindestens 65 Menschen durch den Taifun gestorben, der die Philippinen am Samstag heimgesucht hat. Weitere 49 wurden vermisst. (c) AP (Aaron Favila) (c) AP (Aaron Favila) (c) AP (Aaron Favila) (c) AP (Aaron Favila) (c) AP (Aaron Favila) (c) AP (Aaron Favila) (c) AP (Aaron Favila) In China hat "Mangkhut" mindestens vier Menschen in den Tod gerissen. AFP Der Sturm wütete auch in Hongkong. Nach Angaben der Behörden verursachte der Taifun "schwere und großflächige Schäden". AFP Mehr als 300 Menschen wurden in der Metropole verletzt. Am Montag begannen in der Stadt die Aufräumarbeiten. Schulen blieben geschlossen, der öffentliche Nahverkehr war stark beeinträchtigt. AFP Mehr Bilder! AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP (c) AP (Vincent Yu) (c) AP (Wang Shen) (c) AP (Vincent Yu) (c) AP (Vincent Yu) (c) AP (Vincent Yu) (c) AP (Vincent Yu) (c) AP (Mao Siqian) (c) AP (Mao Siqian) (c) AP (Vincent Yu) (c) AP (Vincent Yu) 1/30