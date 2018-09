Wie die Regierung in Tokio mitteilte, gibt es mittlerweile 35,6 Millionen Einwohner, die 65 Jahre alt oder älter sind.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Gabriele Rohde - stock.adobe.com

In Japan ist der Anteil der Senioren auf fast 30 Prozent gestiegen. Wie die Regierung in Tokio mitteilte, gibt es mittlerweile 35,6 Millionen Einwohner, die 65 Jahre alt oder älter sind. Dies entspricht einem Anteil an der Gesamtbevölkerung von 28,1 Prozent.

Japan ist somit weltweit das Land mit der mit Abstand ältesten Bevölkerung, gefolgt von Italien mit einem Senioren-Anteil von 23,3 Prozent und Portugal mit 21,9 Prozent. Österreich hat laut dem Population Reference Bureau (PRB) in Washington einen Seniorenanteil von 18 Prozent (Daten aus 2016).

In Japan überstieg der Anteil der Menschen ab 70 Jahren erstmals die 20-Prozent-Marke und liegt nun bei 20,7 Prozent. Die Zahlen zeigten, dass die Generation der Babyboomer nun in die Jahre komme, erklärte die japanische Regierung.

Die fortschreitende Überalterung der Gesellschaft stellt für Japans Politiker eine große Herausforderung dar. Sie müssen sicherstellen, dass trotz des sinkenden Anteils an arbeitsfähigen Japanern die wachsende Zahl der Rentner weiterhin versorgt werden kann.