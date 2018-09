Der Hurrikan hat an Kraft verloren, bleibt aber gefährlich. US-Experten sehen außerdem die Wahrscheinlichkeit für eine El-Nino-Entstehung bei 70 Prozent.

Erste Ausläufer von "Florence" haben North Carolina erreicht © (c) AP (Gerry Broome)

Erste Ausläufer des Hurrikans "Florence" haben am Donnerstag die Ostküste der USA erreicht, wo Tausende Menschen auf der Flucht sind. Sturmböen und Regenfälle peitschten über die Inselkette Outer Banks vor North Carolina.

Das Zentrum des Sturms mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 165 Kilometern pro Stunde werde voraussichtlich am Freitag den Bundesstaat erreichen, dann nach Südwesten und am Samstag über das Festland ziehen, teilte das Nationale Hurrikan-Zentrum (NHC) mit.

Gefährlicher Hurrikan

US-Präsident Donald Trump hatte erklärt, die Behörden stünden bereit, mit den Folgen des Sturms fertig zu werden. Dieser gilt vor den Kongresswahlen als Test für seine Regierung. Der Republikaner warf auf Twitter den Demokraten vor, die Totenzahlen nach dem Sturm "Maria" vor einem Jahr in Puerto Rico übertrieben zu haben, um ihm zu schaden.

Das NHC hatte den Wirbelsturm in der Nacht auf die Stufe zwei auf der fünfstufigen Hurrikan-Skala herabgestuft. "Florence" bleibe aber lebensbedrohlich. Zudem habe der Sturm an Umfang zugenommen. Die Behörden befürchten starke Regenfälle und eine Sturmflut von bis zu vier Metern Höhe. In den gefährdeten Gebieten leben Schätzungen zufolge rund zehn Millionen Menschen. Mehr als eine Million Menschen wurden angewiesen, ihre Wohnungen und Häuser zu verlassen.

Angesichts des nahenden Wirbelsturms wurden mehr als 2700 Soldaten der Nationalgarden einberufen, Vorräte angelegt und Notunterkünfte eingerichtet. Zudem versuchten die Behörden, die 16 Atomreaktoren in der Region wetterfest zu machen. Am Morgen wurden zunächst 6000 Stromausfälle gemeldet. Experten erwarteten Millionen weitere Blackouts, die wochenlang anhalten könnten.

Atomkraftwerk Brunswick vom Netz genommen

Das US-Energieunternehmen Duke Energy nimmt in Erwartung des Hurrikans "Florence" sein Atomkraftwerk Brunswick vom Netz. Die Anlage ist direkt an der Atlantikküste südlich der Stadt Wilmington in North Carolina gelegen.

Im Einzugsgebiet des Sturmes liegen mindestens fünf weitere Kernkraftwerke. Es gebe weder bei der Anlage in Brunswick noch bei den anderen Sicherheitsbedenken, hieß es von den Betreibern. "Unsere Leute spielen sich Ereignisse ständig in Simulationen durch", sagte der Sicherheitsbeauftragte von Duke Energy, Howard Fowler.

Das Unternehmen geht davon aus, dass mehrere Millionen Haushalte ohne Strom sein werden. "Nicht für Tage, sondern für Wochen", fügte der North-Carolina-Chef von Dukes Energy, David Fountain, hinzu. Allein sein Unternehmen habe 11.000 Arbeiter zusammengezogen, um die Energieversorgung nach dem Sturm wieder herzustellen, sagte Fowler.

Hohe Wahrscheinlichkeit für El-Nino-Entstehung

US-Experten erwarteten mit einer Wahrscheinlichkeit von bis zu 70 Prozent in diesem Jahr die Entstehung des Wetterphänomens El Nino im Pazifik. Zuletzt hatte dieses 2015/16 zu Ernteschäden, Feuer und Sturmfluten geführt. Für den Herbst gehe man von einer Wahrscheinlichkeit von 50 bis 55 Prozent aus, teilte das Büro für Klimavorhersagen (CPC) des US-Wetterdienstes am Donnerstag mit.

Für den Winter betrage die Wahrscheinlichkeit dann 65 bis 70 Prozent. El Nino steht im Zusammenhang mit einer Erwärmung des Ozean-Oberflächenwassers.