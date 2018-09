Das Tropentief trifft voraussichtlich am Samstag auf Festland.

Vorbereitungen auf den Sturm laufen © (c) AP (Aaron Favila)

Die Behörden haben am Donnerstag rund 800.000 Bewohner nördlicher Küstengebiete des Inselstaats aufgefordert, sich vor dem Taifun "Mangkhut" in Sicherheit zu bringen und ihre Häuser zu verlassen. Der Sturm wirbelt mit Spitzenwindgeschwindigkeiten von bis zu 255 Kilometer pro Stunde im Pazifik und wird voraussichtlich am Samstag auf Land treffen, wie die philippinische Wetterbehörde mitteilte.

Notunterkünfte wurden bereits eingerichtet. 4,3 Millionen Menschen leben direkt in jener Schneise, wo "Mangkhut" voraussichtlich über die Philippinen ziehen wird. Etwa zehn Millionen Menschen leben nach Angaben des philippinischen Roten Kreuzes in der Gefahrenzone. In gefährdeten Gebieten könnte der Sturm Häuser umreißen und Sturzfluten sowie Überschwemmungen durch starke Regenfälle auslösen, sagte der Chef des Katastrophenschutzrates, Ricardo Jalad.