Der Unfall ereignete sich in Tapachula im Süden des Bundesstaates Chiapas.

Sujetbild © Weichselbraun

In Mexiko sind beim Einsturz eines Kirchendachs zwei Menschen ums Leben gekommen und weitere verletzt worden, teilte die Kathpress am Donnerstag mit. Der Unfall ereignete sich in Tapachula im Süden des Bundesstaates Chiapas. Wie lokale Medien berichteten, kam es bei der Errichtung eines Palmdaches zu dem Vorfall. Die Verletzten waren als freiwillige Helfer tätig.