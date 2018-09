Sechs Meter Asylbewerber sprang vor Abschiebung aus drittem Stock

Der 25-Jährige zog sich bei dem Sprung aus dem dritten Stock schwere Verletzungen zu, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

© APA/BARBARA GINDL

In einem Flüchtlingsheim in Sigmaringen im deutschen Bundesland Baden-Württemberg ist ein Asylbewerber aus Nigeria kurz vor seiner Abschiebung aus dem Fenster gesprungen. Der 25-Jährige zog sich bei dem Sprung aus dem dritten Stock schwere Verletzungen zu, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei in der Nacht zum Mittwoch, als die Beamten den Nigerianer und einen weiteren Asylbewerber abholen wollten. Beide sollten demnach abgeschoben werden. Während der andere Flüchtling nicht in der Unterkunft angetroffen wurde, verbarrikadierte sich der Nigerianer in seinem Zimmer. Als sich die Polizisten Zugang verschafften, sprang der Mann aus dem Fenster etwa sechs Meter in die Tiefe.