© AP (Symbolfoto)

Proteste von Bauern in Bulgarien haben die Tötung von Schafen und Ziegen wegen der "Pest der kleinen Wiederkäuer" behindert. 400 Tiere konnten aufgrund von Protesten und Menschenketten im südostbulgarischen Dorf Scharkowo noch nicht getötet werden, wie der Direktor der Behörde für Nahrungsmittelsicherheit, Damjan Iliew, am Sonntag in Sofia erläuterte.

Damit sich die Tierkrankheit nicht im Landesinneren von Bulgarien ausbreitet, wurden in den Grenzgebieten zur Türkei amtlichen Angaben zufolge bereits rund 4000 Schafe und Ziegen getötet. Die sogenannte Pest der kleinen Wiederkäuer wurde im Juni im Südosten Bulgariens und damit erstmals in der Europäischen Union nachgewiesen. Die Seuche sei aus Nordafrika über die Türkei nach Bulgarien gekommen.

Exportstopp droht

Experten der EU-Generaldirektion Gesundheit und Lebensmittelsicherheit wollen von Montag an in dem Balkanland prüfen, ob die Behörden die Tierkrankheit angemessen bekämpfen. Bulgarien droht ein Exportstopp für Schafprodukte wie Milch, Käse und Fleisch. Die "Pest der kleinen Wiederkäuer" ist eine hochansteckende Virusinfektion, an der Schafe und Ziegen erkranken und meist auch sterben. Menschen können sich nicht anstecken.

Der Kampf gegen die Tierseuche wurde in Bulgarien zum Politikum. Die Parteichefin der oppositionellen Sozialisten, Kornelia Ninowa, schloss sich am Sonntag den Protesten in Scharkowo an. Zudem klagten die Sozialisten gegen die Tötung von Schafen und Ziegen. Politiker der in Sofia mitregierenden nationalistischen Partei WMRO wollten vor Ort einschätzen, wie den betroffenen Bauern geholfen werden kann.