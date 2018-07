Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

50 der 450 Flüchtlinge befinden sich derzeit auf einem Boot der italienischen Küstenwache © AP

Die drei Schiffe, die seit Samstag 450 Migranten aus Libyen an Bord haben und vor Sizilien liegen, warten auf Anweisungen. Die Migranten an Bord sollen von mehreren europäischen Ländern aufgenommen werden, gab der italienische Premier Giuseppe Conte bekannt. Ärzte untersuchten die Migranten an Bord der beiden Schiffe. Unter den Flüchtlingen befinden sich mehrere Minderjährige. Acht Migranten mussten am Samstag wegen ihres schlechten Zustands nach Lampedusa gebracht werden.

Frankreich und Malta haben bereits die Aufnahme von je 50 Flüchtlingen zugesichert. "Italien wurde gehört", freute sich Conte noch Samstagabend in einem Eintrag auf seiner Facebook-Seite.Sonntagmittag dann die nächste freudige Nachricht: Deutschland hat laut Nachrichtenagentur AFP ebenso zugesagt, 50 Flüchtlinge aufzunehmen.

Tschechien hat eine Unterstützung bei der Aufnahme der 450 vor Italien geretteten Migranten abgelehnt. "Unser Land wird keine Migranten akzeptieren", sagte Ministerpräsident Andrej Babis am Sonntag nach Angaben der tschechischen Agentur CTK. Babis zufolge muss Europa ein Signal senden, dass illegale Einwanderung unzulässig sei. "Es ist keine Lösung, diese Leute zu akzeptieren. Im Gegenteil, es wird das Problem, das wir in Europa haben, nur verschlimmern."

Der italienische Ministerpräsident Conte wandte sich indes an die Europäische Union, an Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Ratspräsidenten Donald Tusk. Conte fordert laut italienischer Tageszeitung "Il Corriere della Sera" eine Konferenz, die sich der Flüchtlingsfrage annimmt - und das bis längstens Oktober. Ziel sei "eine geordneter Fluss an Flüchtlingen in Hinblick auf die menschlichen Personen, innerhalb und außerhalb Europas." Außerdem forderte er die EU auf, gemeinsam mit Uno und UNHCR dringend die Rahmenbedingungen für jene "Aufnahmestationen in Nordafrika" zu bestimmten, auf die sich der Rat kürzlich einigte.

Gewohnt eindeutige Worte kamen auch von Innenminister Matteo Salvini: "Ich erwarte von den EU-Ländern konkrete Unterstützung." Italien sei nicht mehr bereit, weitere Migranten aufzunehmen, wenn die anderen EU-Partner nicht an der Umverteilung aktiv teilnehmen würden. "Keine Worte, sondern Taten. Italien braucht Ressourcen und aktive Unterstützung im Kampf gegen den Menschenhandel", betonte Salvini.

Mehr zum Thema Erneut Streit Italiens Innenminister will Ankunft von 450 Mittelmeer-Flüchtlingen verhindern